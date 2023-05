Strage Georgofili: Nordio, lotta alla mafia è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 a Firenze esplode una macchina imbottita di tritolo accanto alla Galleria degli Uffizi. Perdono la vita 5 persone, gravi sono i danni al patrimonio artistico, per le centinaia di opere d’arte, custodite nelle stanze del museo, andate distrutte. La magistratura ricostruirà poi la matrice mafiosa dell’attentato. Trent’anni sono passati dalla strage di via dei Georgofili. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite del Festival dell'economia a Trento ha sottolineato che, pur nel rispetto dell’attività che la magistratura porta avanti, il governo sta "dando la massima priorità alla lotta contro la mafia, sia per quanto riguarda la strumentazione, sia per quanto riguarda la stessa legislazione e oserei dire anche per l’atteggiamento che abbiamo ottenuto quando siamo stati in un certo senso messi sotto pressione per il mantenimento del 41 bis e la nostra posizione e stata nettissima: non si tratta con i mafiosi né con i terroristi. Lo Stato non tratta e deve mantenere una politica di assoluto e coerente rigore". (segue) (Rin)