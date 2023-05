Strage Georgofili: Nordio, lotta alla mafia è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anniversario viene oggi commemorato a Firenze, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell’auditorium del palazzo di Giustizia. Intervengono le Presidenti della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, della Corte di cassazione, Margherita Cassano, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Solo pochi giorni fa, il 23 maggio, commemorando la strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, e gli uomini della sua scorta, il guardasigilli ha ricordato nel messaggio inviato alla Fondazione Falcone che "ci sono ancora stragi di matrice terroristico-mafiosa avvenute 30 anni fa: quelle di Firenze in via dei Georgofili e Milano, in via Palestro che sono ancora in cerca di verità e giustizia, come ha richiamato il presidente della Repubblica". (Rin)