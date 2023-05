Roma: Ama, al cimitero del Verano evento in memoria della poetessa Giovanna Bemporad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, nel suggestivo scenario del cimitero monumentale del Verano, l’omaggio di Roma alla poetessa Giovanna Bemporad, traduttrice di Virgilio e Omero, tra le voci più raffinate della cultura italiana del secondo Novecento, morta dieci anni fa proprio nella Capitale, dove ha trascorso l’ultima parte della sua esistenza. Si è trattato del primo degli eventi speciali organizzati da Ama-Cimiteri capitolini nell’ambito della "Settimana dei cimiteri storici europei" promossa dall'Association of Significant Cemeteries of Europe. I visitatori che hanno partecipato numerosi a questa vera e propria performance itinerante intitolata Poesia dai Campi Elisi, hanno potuto ripercorrere la vita e le opere della poetessa di origine ferrarese, che tanti versi ha dedicato al tema e al suo rapporto con la morte. Lo comunica in una nota Ama Spa. (segue) (Com)