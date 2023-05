Roma: Ama, al cimitero del Verano evento in memoria della poetessa Giovanna Bemporad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma primaverile di iniziative culturali all’interno del Verano, predisposto da Ama-Cimiteri capitolini, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, proseguirà anche nei prossimi due fine settimana includendo anche venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica. Complessivamente, sono 21 gli appuntamenti gratuiti alla scoperta dei tesori naturali, delle arti, della storia e della letteratura racchiusi nel cimitero monumentale di Roma. Per partecipare alle visite guidate e agli eventi speciali occorre prenotare: online, via e-mail o telefono. Approfondimenti e informazioni si trovano sul sito web di Ama. (Com)