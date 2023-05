India-Nigeria: ministro Difesa Rajnath Singh in visita ad Abuja per insediamento nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'India, Rajnath Singh, sarà in visita in Nigeria dal 28 al 30 maggio per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Bola Ahmed Tinubu. Il ministro, riferisce un comunicato del governo indiano, incontrerà anche il presidente uscente, Muhammadu Buhari. Si tratta della prima visita di un ministro della Difesa indiano in Nigeria. Rajnath Singh, si legge, sarà accompagnato dal alti funzionari del suo ministero e terrà incontri con rappresentanti dell’industria e delle Forze armate nigeriane, per identificare i modi in cui l’industria della Difesa indiana può soddisfare le necessità del paese africano. (Inn)