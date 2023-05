Ucraina: arrivato a Piazza della Scala corteo contro invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato pochi minuti fa a Piazza della Scala un corteo che ha coinvolto circa trecento persone contro la guerra in Ucraina, organizzato da Coordinamento Per la Pace - Milano e a cui hanno partecipato militanti di Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo, oltre a diverse associazioni pacifiste. Gli organizzatori e i primi partecipanti si erano già radunati alle 14:30 in Largo Cairoli per un presidio dove si sono raccolte le firme per chiedere l’istituzione di un referendum finalizzato a impedire l’invio delle armi. Poco prima delle 15:30 è partita una manifestazione dal percorso piuttosto breve, dove sono stati intonati diversi cori rivolti alla premier Giorgia Meloni e alla Nato. “Pace, lavoro, sanità: queste sono le nostre priorità” e “Fuori l’Italia dalla Nato” sono stati gli slogan più gettonati. (Rem)