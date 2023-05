Ucraina: Kuleba, omologhi europei smentiscono proposta Cina su riconoscimento annessioni russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che i suoi omologhi europei non confermano che l’inviato speciale cinese Li Hui abbia chiesto loro il riconoscimento della sovranità della Russia sui territori ucraini che ha annesso. Lo ha detto in un messaggio su Facebook il ministro. Dopo le indiscrezioni del quotidiano “Wall Street Journal”, Kuleba ha “immediatamente contattato i (suoi) colleghi europei” nelle capitali che Li ha visitato. “Nessuno di loro ha confermato che siano stati annunciati o tenuti colloqui” sul riconoscimento delle annessioni. “Vi esorto a non reagire emotivamente a ogni pubblicazione. Nessuno farà nulla alle nostre spalle perché abbiamo una relazione fiduciosa con tutti i nostri partner chiave”, ha affermato Kuleba, aggiungendo che Kiev continua a dialogare con Pechino, in quanto interlocutore importante. Nel suo tour europeo, l'inviato speciale del governo cinese per gli Affari euroasiatici ha visitato Ucraina, Polonia, Germania, Francia, ha fatto tappa a Bruxelles e infine nella Federazione Russa. Secondo quanto ha pubblicato il “Wall Street Journal” citando fonti riservate a conoscenza dei fatti, Li Hui avrebbe invitato i leader europei a riconoscere la sovranità della Russia sui territori ucraini annessi, ovvero le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, e le regioni di Zaporizhzhia e Kherson. (Kiu)