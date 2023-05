Roma: Sce, per centri estivi risorse dedicate a bambini disabili non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i centri estivi a Roma "quest'anno le risorse disponibili non basteranno a poter garantire la presenza dei bambini e bambine con disabilità e alle fasce socialmente fragili, a meno di interventi urgentissimi per maggiori risorse economiche su questo tema che finora non sono state previste". Lo afferma in una nota il gruppo di Sinistra civica ecologista a Roma. "Lavoriamo da tempo e con preoccupazione sull'organizzazione dei centri estivi in tutta Roma perché l'inclusione parte dalla scuola, dal garantire l'accoglienza di tutti e tutte - spiegano -. Chiediamo a tutta la giunta di dare un segnale forte a tutela di un diritto ineludibile di inclusività. A livello municipale - proseguono - con gli spazi educativi integrati abbiamo costruito un modello che proprio nell'inclusivitá e nel sostegno a tutte le fragilità vede il suo fondamento e che in un'ottica di decentramento andrà potenziato". (segue) (Com)