Kosovo: Varhelyi, proseguire nelle riforme e dialogo Pristina-Belgrado (2)

- "Riteniamo che nell'ultimo anno siano stati compiuti dei progressi sul dialogo Pristina-Belgrado. È ora essenziale che entrambe le parti rispettino e attuino gli obblighi senza ritardi, perché è necessario mantenere lo slancio e procedere immediatamente con l'attuazione. È sufficiente citare le conclusioni del Consiglio europeo del febbraio di quest'anno, in cui si afferma che il Consiglio europeo esorta entrambe le parti ad attuare pienamente e senza condizioni gli obblighi assunti nel quadro del dialogo, compresi gli accordi del 2013 e del 2015 per la creazione di una comunità associativa di comuni a maggioranza serba", ha detto. "Lo scopo, però, è anche quello di inserire nella discussione un elemento aggiuntivo, che spero contribuisca ad accelerare l'attuazione, e cioè che siamo pronti a fornire un programma di investimenti economici mirati, aggiuntivi e sostanziali per la regione più colpita dal dialogo e per quella che dovrebbe beneficiare di un dialogo di successo", ha aggiunto. "Per questo motivo, vogliamo ascoltarvi. Vogliamo sapere cosa potrebbe creare crescita e occupazione e prosperità a lungo termine in questa regione, dove la disoccupazione è la più alta del continente e dove la deprivazione sociale è una delle più alte d'Europa. L'Ue è qui per garantire che il successo del dialogo significhi anche successo per le persone per le quali il dialogo dovrebbe portare risultati", ha concluso. (Beb)