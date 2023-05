Serbia: oggi raduno del Partito progressista (Sns), migliaia di persone in viaggio anche da Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nel tardo pomeriggio, davanti al Parlamento di Belgrado, il raduno organizzato dal partito Progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Fonet", già dalle prime ore del mattino migliaia di sostenitori della formazione politica si sono messi in viaggio da tutte le parti del Paese per arrivare nella capitale e alcuni autobus sono già parcheggiati davanti al Palazzo Serbia e al Parlamento. I media riferiscono che circa 200 autobus sono partiti ieri e stamattina da Severna Mitrovica, Gracanica, Leposavic, Zubin Potok e Strpac, ossia dal Kosovo. Oltre ai cittadini provenienti da tutta la Serbia, sono attesi al raduno anche i serbi che vivono in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e in Macedonia del Nord. Nella notte, autori ancora ignoti hanno danneggiato sei autobus nella città di Cacak, forandone le gomme ai veicoli e scrivendo messaggi contro Vucic. Secondo la ditta di trasporti nessuno di questi era destinato a trasportare i cittadini alla manifestazione di oggi a Belgrado. Il partito Sns ha invitato tutte le persone di "buona volontà" ad andare al "più grande incontro nella storia della Serbia", mentre il presidente Vucic ha annunciato che parlerà all'incontro "come presidente della Repubblica, e non come leader del partito", e offrirà "nuove soluzioni e dialogo a chi la pensa diversamente". Il capo dello Stato si è già scusato con i cittadini per il blocco quasi totale del traffico della capitale che inizierà dal primo pomeriggio, dichiarando che se il numero dei manifestanti sarà "così elevato come crediamo" non ci sarà nessuna passeggiata per le vie della città. (Seb)