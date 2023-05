Serbia: Aleksic (Ns), mentre Vucic organizza raduno a Belgrado albanesi si prendono comuni mel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il presidente serbo Aleksandar Vucic organizza il raduno del partito Progressista (Sns) a Belgrado, gli albanesi si prendono i comuni a maggioranza serba del nord del Kosovo. Lo ha affermato il capogruppo parlamentare del Partito popolare (Ns) Miroslav Aleksic a proposito dei disordini avvenuti oggi nel nord del Kosovo. Aleksic ha affermato che ciò è accaduto perché alla maggioranza dei serbi del nord del Kosovo "è stato ordinato di andare alla riunione del partito Sns" a Belgrado. "È ovvio che Vucic ha fatto un accordo con il premier kosovaro Albin Kurti per consegnare agli albanesi i serbi e il territorio della Serbia", ha detto il leader politico. Il leader del partito Dveri, Bosko Obradovic, ha dichiarato che il premier kosovaro Kurti "ha concesso" al presidente serbo Aleksandar Vucic gli autobus per portare i cittadini dal Kosovo a Belgrado per la manifestazione del suo partito (Sns), mentre in cambio Vucic "ha consegnato" a Kurti i comuni a maggioranza serba del nord del Kosovo. Dveri sostiene che al raduno di Vucic "ci sono anche albanesi del Kosovo che sono arrivati su autobus provenienti da Pristina, con targhe kosovare". (segue) (Seb)