Serbia: presidente Vucic convoca consiglio di sicurezza dopo disordini nel nord del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni hanno reso necessario l’intervento della polizia kosovara per disperdere i manifestanti e consentire ai pubblici ufficiali eletti l’ingresso negli edifici municipali. In conseguenza di quanto accaduto, Vucic ha ordinato il massimo livello di allerta per le forze armate serbe e ha ordinato loro di muoversi immediatamente in direzione del confine con il Kosovo. Nei disordini si contano una dozzina di feriti e diverse auto date alle fiamme, tra cui almeno un auto della polizia. Gli eventi in Kosovo hanno avuto luogo nello stesso giorno in cui Vucic aveva convocato a Belgrado un raduno del Partito progressista serbo (Sns), al quale hanno partecipato alcune decine di migliaia di persone. (Seb)