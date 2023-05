Sanità: Tiero (Fd'I), da Rocca impegno per nuovo ospedale Latina, rilanceremo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "mi ha espressamente garantito che il nuovo ospedale di Latina si farà". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Considero estremamente proficuo e soddisfacente l'incontro che ho avuto con il presidente Rocca - spiega -. Il governatore della nostra Regione mi ha espressamente garantito che il nuovo ospedale di Latina si farà. Condivido la necessità di indicare quest'opera tra le priorità assolute. C'è l'urgenza di realizzare una grande struttura sanitaria che prenda il posto di un ospedale Goretti, non più sufficiente a servire un bacino d'utenza sempre maggiore. Latina - aggiunge - merita un grande intervento in termini di edilizia sanitaria anche per la presenza dell'università e di un comparto chimico e della salute tra i più importanti d'Italia". (segue) (Com)