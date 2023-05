Sanità: Tiero (Fd'I), da Rocca impegno per nuovo ospedale Latina, rilanceremo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente - prosegue Tiero - ha giustamente sottolineato come in quest'area vi siano 600 mila persone che non possono andare a Roma per trovare risposta ai loro bisogni. Un'utenza che non dimentichiamolo, raddoppia nel periodo estivo, in virtù dell'importante flusso turistico, proveniente soprattutto dalla Capitale. Ritengo quindi sacrosanto che vengano fatti investimenti affinché Latina possa curare i suoi cittadini e quelli della sua provincia. Un'altra rassicurazione importante - aggiunge - è stata data sulla cardiochirurgia, altro servizio che Rocca intende garantire nell'area di Latina. Un impegno che di fatto inverte la tendenza romanocentrica degli ultimi anni. In particolare concordo in pieno con l'analisi del governatore quando sostiene che è venuto il momento di riconsegnare ai cittadini del Lazio una sanità in grado di dare dignità a ogni singolo abitante, ovunque si trovi. Ho avuto modo di apprezzare le parole del presidente, intenzionato a rilanciare una provincia da sempre sottostimata e privata della dovuta attenzione. Le amministrazioni regionali di centrosinistra hanno preferito concentrare su Roma gli interventi, tralasciando lo sviluppo di zone strategiche dal punto di vista industriale, agricolo e turistico come appunto il pontino". (segue) (Com)