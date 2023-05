Sanità: Tiero (Fd'I), da Rocca impegno per nuovo ospedale Latina, rilanceremo territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "farà sentire sempre di più la sua vicinanza al nostro territorio - evidenzia Tiero -. Con la guida di Francesco Rocca i cittadini della provincia di Latina non saranno più considerati di serie B, ma otterranno la giusta considerazione nel contesto regionale e nazionale. In qualità di presidente della commissione dello Sviluppo economico del Consiglio regionale, posso affermare che credo fortemente nella sinergia venutasi a creare e nel gioco di squadra instaurato con il presidente Rocca. Sono certo che tutti insieme, anche con gli altri eletti del nostro territorio, facendo leva su questa unità d'intenti, riusciremo a centrare risultati fondamentali per il rilancio economico, turistico e sanitario di un territorio bellissimo e dalle grandi prospettive come quello pontino", conclude. (Com)