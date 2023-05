Fintech: Savona (Consob), impossibile bloccare innovazioni tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "da due secoli che combattiamo in Occidente per affermare la democrazia" e "oggi ci troviamo daccapo di fronte a un nuovo fenomeno: quello che si stabilisce, tra l'uomo e la macchina". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché l'euromoneta non basta". "Siamo molto spaventati del sempre più stretto rapporto tra uomo e macchina", infatti le "Fintech stanno influenzando l'ordine geopolitico economico digitale e dunque non è solo un problema di euro digitale, ma dei modi in cui si realizzerà il nuovo ordine geopolitico-economico digitale", ha spiegato. "Dobbiamo bloccare lo sviluppo di questi strumenti? Non si riesce a bloccare le innovazioni tecnologiche" lo insegna la "storia della rivoluzione industriale del 19mo secolo", ma "oggi il generale Ludd sono gli Stati", ha aggiunto. E tuttavia, "le innovazioni storicamente sono il vero strumento di mutamento della società dal punto di vista economico, sociale e politico", ha concluso Savona. (Rin)