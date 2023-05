Ucraina: Gualtieri incontra famiglie che hanno accolto profughi, "Roma città dell'accoglienza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- A un anno dall'avvio dell'Albo delle famiglie accoglienti a Roma, che hanno dato ospitalità a persone rifugiate principalmente dall'Ucraina, "è stato bello ritrovarci tutti in Campidoglio per condividere risultati, esperienze, storie che toccano il cuore". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Roma è davvero la città dell’accoglienza: ha saputo mostrare la parte migliore di sé grazie alla generosità delle romane e dei romani che non hanno esitato ad aprire le porte delle loro case a chi ne aveva bisogno - spiega Gualtieri -. La risposta di fronte alla tragedia della guerra in Ucraina scatenata dall’aggressione russa, attraverso l’iscrizione all’albo delle famiglie accoglienti di Roma Capitale, è stata commovente. È altrettanto bello che questa esperienza si sia allargata, perché sono tante le persone in cerca di rifugio dalla fame o dall’oppressione che vanno aiutate. A un anno dall’avvio di questo progetto di accoglienza diffusa - aggiunge -, è stato bello ritrovarci tutti in Campidoglio per condividere risultati, esperienze, storie che toccano il cuore". (segue) (Rer)