Libano: Unifil, cambio di comando al battaglione coreano (3)

- Il contributo italiano include il personale di staff all’interno del comando di Unifil, assetti dell’Arma dei Carabinieri e, di particolare importanza, la componente elicotteristica della nostra aviazione dell’Esercito, inquadrata in una Task Force specialistica, che assicura attività di pattugliamento, sorveglianza, ricerca, soccorso e trasporto aereo a favore dell’intera missione. Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), che è l'alto comando della Difesa, deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse. (Com)