Sociale: assessora Roma, carenza di professionisti educativi, necessario investire

- In Italia "occorre fare uno sforzo condiviso per tornare a investire nel welfare sociale educativo e socio sanitario" perchè "la carenza di professionisti educativi rappresenta un'emergenza sociale". Lo ha detto l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, intervenuta nel corso dell'incontro "La dignità del lavoro educativo come rilanciare oggi il valore della professione educativa" che si è tenuto a Torino in occasione dell'Agorà delle educatrici e degli educatori. Lo afferma Funari in una nota. "Interrogarsi sul senso che il lavoro di educatore ed educatrice ha per noi e come restituire dignità alla professione educativa, sono stati i temi al centro del dibattito che si è tenuto a Torino, in occasione dell'Agorà delle educatrici e degli educatori", ha spiegato. "La ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Don Milani ci porta ad approfondire il tema del ruolo dell'educatore e la responsabilità dei servizi educativi che rappresentano supporti indispensabili per le persone più fragili", ha proseguito. (segue) (Com)