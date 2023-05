Maltempo: da gruppi Aprilia e Piaggio 200 mila euro per comunità Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piloti Aprilia hanno destinato ad aste benefiche loro oggetti da gara come i caschi, tute, stivali. Veri e rari cimeli, estremamente ambiti dagli appassionati di motorsport, che hanno contribuito alla raccolta, con le loro offerte e i loro acquisti, anche della richiestissima t-shirt ufficiale dell’evento. La straordinaria giornata di solidarietà si è accompagnata al tradizionale spettacolo in pista. Sul tracciato del Mwc si sono alternate le esibizioni delle Rs-Gp, guidate dai piloti Aprilia MotoGp, delle superbike Rsv4 fino alle leggendarie 250 2T. Come sempre le quarto di litro, che hanno portato al palmares di Aprilia 18 titoli mondiali e 143 vittorie nei Gp, sono state tra le moto più ambite dai piloti. Il momento clou per gli sportivi appassionati di Motomondiale è stata ovviamente l’esibizione in pista delle Rs-Gp 2023, la MotoGp di Aprilia protagonista del mondiale. Per tutti gli appassionati motociclisti, per gruppi di amici e anche per le molte famiglie accorse, è stata una giornata di festa, ricca di occasioni di divertimento che hanno spaziato dai test delle moto della gamma Aprilia 2023 alla fantastica animazione condotta dal grande palco, e per tutta la giornata, dalle star di radio Deejay e M2O. Fino alla performance live di Albertino che ha fatto ballare tutto il paddock e alla estrazione che ha premiato il fortunato vincitore di una fiammante Aprilia Tuareg 660. (Com)