Regno Unito: uomo rilasciato dopo collisione a Downing Street riarrestato per altri motivi

- Un uomo arrestato per essersi schiantato giovedì scorso con l’auto contro i cancelli di Downing Street è stato rilasciato e poi subito riarrestato con l’accusa di aver prodotto foto indecenti di minori. Lo ha riferito oggi la polizia britannica. Il 43enne, rilasciato nell’ambito dell’inchiesta sulla collisione di giovedì, nella quale è indagato per guida pericolosa e danni, è stato immediatamente riarrestato in virtù delle nuove accuse. Dopo la collisione, le autorità britanniche hanno escluso la pista terroristica. Nessuno è rimasto ferito nello schianto. (Rel)