Roma: Azione, su spiagge di Ostia si concretizza fallimento gestione Pd

- Sulle spiagge di Ostia "si concretizza il fallimento più totale della gestione del Partito democratico". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, e il consigliere di Azione nel Municipio Roma X, Andrea Bozzi. "Mentre l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, si appresta a salutare in prima fila il giro d'Italia e annuncia futuri milioni di investimenti europei per il lungomare di Ostia di cui nulla si sa per certo, sulle spiagge accanto si concretizza il fallimento più totale della gestione del Pd - spiegano -. Spiagge libere cittadine non assegnate, i cancelli di Castel Porziano sequestrati e i gestori dei chioschi di Capocotta senza titolo, a cui giorni fa in Campidoglio hanno promesso soluzioni improbabili dal punto di vista delle regole, come l'imminente ipotetico affidamento nelle more di un bando che loro stessi chiedono da dieci anni, ma che nessuno ha mai colpevolmente fatto. Cosa hanno aspettato in questi lunghi mesi Municipio Roma X e Campidoglio e perché nessuno si è mosso per tempo?". (segue) (Com)