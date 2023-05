Roma: Azione, su spiagge di Ostia si concretizza fallimento gestione Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché da un anno ormai si scontrano sulla delega al litorale che il presidente Falconi vuol ridare al sindaco con tanto di voto in Consiglio, mentre nessuno dalla maggioranza capitolina si azzarda nemmeno a rispondere? Il sindaco Gualtieri - proseguono i consiglieri capitolini di Azione - non ha saputo dare una gestione al suo mare e insieme al Municipio X sta di fatto lasciando i balneari unici detentori di una giornata al mare normale, ma a pagamento, con bagnini di salvataggio e possibilità di ristoro. Abbiamo atteso fiduciosi qualche giorno - proseguono -, sperando che si trovassero soluzioni per il bene di tutti, ma ora possiamo solo dire che sono degli irresponsabili e che siamo molto preoccupati. Chiediamo perciò al sindaco di convocare subito il prefetto e gli enti preposti alla gestione del litorale, compresa la riserva statale da mesi priva dei suoi organismi, mai rinominati dalla caduta del governo Draghi, per trovare soluzioni emergenziali per la tutela del prezioso ecosistema dunale, la gestione del traffico e della sicurezza, visto che - concludono - anche con i chioschi chiusi a Castel Porziano e a Capocotta ci sarà comunque l'assalto dei bagnanti con rischi enormi per la sicurezza pubblica, la balneazione e l'ambiente". (Com)