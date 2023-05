Abruzzo: Pepe (Pd), sostegno ai Comuni per i rifiuti spiaggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le avverse condizioni meteo che hanno interessato la nostra regione nelle scorse settimane hanno fatto registrare nei Comuni costieri e per lunghi tratti di arenile una grande quantità di spiaggiato", spiega il consigliere regionale Dino Pepe (Pd). "I fiumi hanno trasportato a valle una rilevante quantità di materiali e rifiuti che, con le mareggiate successive, si sono depositati lungo le spiagge del litorale abruzzese. Questi rifiuti si sono depositati su aree demaniali marittime e sono classificati come rifiuti urbani che prevedono, dunque, lo smaltimento tra le competenze dei Comuni. Da qui la necessità di azioni urgenti a sostegno dei Comuni stessi della costa abruzzese interessati dal cosiddetto 'spiaggiato dei rifiuti' perché possano, in breve tempo, provvedere alla rimozione e al ripristino, garantendo la piena efficacia delle spiagge anche e soprattutto in vista dell'imminente apertura della stagione turistica", aggiunge il Consigliere. "La Risoluzione che ho depositato in Consiglio regionale va proprio in questa direzione: mettere in campo risorse urgenti a sostegno delle Comunità colpite dal fenomeno. Richiesta avanzata anche dall'Anci Abruzzo che in una nota ha richiamato la necessità di un sostegno economico specifico ai Comuni impegnati nella rimozione e nello smaltimento dello spiaggiato", conclude Pepe.(Gru)