Lombardia: Mit, più mezzi della navigazione laghi per evitare isolamento dopo frana Fiumelatte (Lc)

23 luglio 2021

- Più servizi, equipaggi e mezzi della Navigazione Laghi per diminuire i disagi provocati dalla frana di Fiumelatte in Lombardia, con conseguenze pesanti soprattutto per Varenna in provincia di Lecco. Viene comunicato da una nota del ministero alle infrastrutture e trasporti in cui si segnala che il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini si è attivato immediatamente, trovando una soluzione: già da domani ci sarà un servizio aggiuntivo treno-battello a vantaggio del territorio interessato con 17 corse giornaliere nei weekend e 15 corse quotidiane nei giorni feriali. Salvini ha sottolineato l’impegno e la professionalità di tutto il personale della Navigazione Laghi, anche perché il servizio aggiuntivo sarà possibile - se necessario - con equipaggi resi disponibili dai laghi Maggiore e di Garda. “Quando c’è un’emergenza è necessario intervenire al più presto e con i fatti” spiega Salvini, che nelle prossime ore tornerà in Emilia-Romagna per fare il punto della situazione dopo le drammatiche conseguenze del maltempo.(Com)