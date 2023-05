Roma: 35enne evade dai domiciliari, arrestato a Ventimiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 35enne tunisino, evaso dalla propria abitazione di Roma dove era agli arresti domiciliari, è stato rintracciato a Ventimiglia, in Liguria. I militari della compagnia di Ventimiglia, a seguito di mirata attività d’indagine svolta dalla stazione carabinieri di Castelnuovo di Porto, hanno arrestato l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Tivoli su richiesta della Procura per il reato di maltrattamenti contro familiari. Il 35enne si era reso irreperibile da qualche giorno ed era ormai quasi giunto al confine francese, con il chiaro intento di sottrarsi alla cattura. (segue) (Rer)