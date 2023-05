© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di martedì alle 5:00 di mercoledì, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata in entrambe le direzioni: Roma e Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni. Verso Roma: Magliano Sabina; verso Firenze: Attigliano. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)