Russia-Ucraina: governatore Belgorod, regione colpita circa 250 volte in un giorno

- La regione russa di Belgorod è stata bombardata da circa 250 proiettili ucraini nell’arco di un giorno. Lo ha reso noto il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, attraverso il suo canale Telegram, precisando che due persone sono rimaste ferite. “Il distretto di Grajvoron è stato bersaglio di numerosi attacchi di mortaio e artiglieria. Il villaggio di Kozinka è stato colpito da un totale di 123 proiettili. Il distretto di Sebekino è stato colpito 106 volte”, ha scritto il governatore. Gladkov ha aggiunto che edifici amministrativi sono rimasti danneggiati nelle località di Maisky e Oktyabrsky. Due attacchi sono stati compiuti con l’ausilio di droni. “La notte scorsa nella città di Belgorod un velivolo senza pilota ha rilasciato un ordigno su un impianto parte dell’infrastruttura energetica. Non ci sono stati danni a parte per la recinzione”, ha specificato Gladkov. In un altro messaggio, il governatore ha dichiarato che in tre località manca invece l’elettricità: Grafovka, Pristen e Ivanovka. (Rum)