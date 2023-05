© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma dell’istruzione tecnico professionale promossa dal precedente governo è un passo in avanti, ma non basta". Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervenendo al dibattito su "La scuola italiana oggi e domani" nell’ambito del Festival dell’economia di Trento. "Si può pensare di prendere docenti dal mondo delle imprese" per avere persone qualificate, ha aggiunto. (Rin)