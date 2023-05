© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare e la diplomazia della crescita saranno i temi del vertice dell’Onu sulla sostenibilità alimentare che ospiterà Roma e della presidenza italiana del G7. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “all’Agritech di Napoli con il meglio della ricerca e dell’agrindustria italiana per riaffermare l’impegno” verso questi temi, come si legge in un suo messaggio su Twitter. (Res)