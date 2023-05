© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "troppo alti i tassi applicati dalle Banche centrali per rispondere all'inflazione. Il capitalismo va riformato decentrando con regole precise in una combinazione tra imprese e terzo settore". Lo ha detto, intervistato al Festival dell'economia di Trento, il nobel per l'Economia Joseph Stiglitz.(Rin)