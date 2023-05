Maltempo: Santanchè, lavorare in squadra, sostenere turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permettere che dopo la tragedia ci sia anche la tragedia economica. Oggi dobbiamo sostenere il turismo ed evitare che la stampa internazionale dica che qui è tutto sommerso dall'acqua: lo fa perché siamo un competitor da eliminare e le quote di mercato sono importanti". Lo ha detto a Rimini il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante la conferenza stampa "L'Emilia Romagna ti aspetta" nella quale sono state presentate le azioni di ministero, Regione e territori per la ripartenza turistica. "Ora bisogna lavorare con spirito di squadra tra tutte le istituzioni, perché neppure il più bravo può riuscire da solo", ha aggiunto annunciando il lancio di una campagna di promozione. "Noi abbiamo usato la Venere di Botticelli per dire che l'Emilia Romagna aspetta i turisti. La faremo nei mercati di riferimento principali di queste zone: Germania, Francia, Austria, Svizzera e in alcune Regioni. Si deve lavorare tutti insieme perché non arrivi alcuna disdetta da parte dei turisti", ha concluso Santanchè. (Rin)