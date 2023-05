Roma: 2 arresti per spaccio a Termini, nuovo presidio della polizia in piazza dei Cinquecento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due africani, un 27enne gambiano e un 34enne nigeriano, sono stati arrestati nei pressi della stazione Termini, a Roma, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei servizi di controllo nella zona della stazione i poliziotti del Commissariato Viminale hanno arrestato i due uomini trovati in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana pronte per l'attività di spaccio, in via Giovanni Amendola. Nel pressi della stazione, inoltre, è stata intensificata l'azione di controllo. Al fianco delle quotidiane attività volte alla prevenzione e alla repressione di reati predatori e inerenti gli stupefacenti e di operazioni ad alto impatto interforze, è stata predisposta la presenza fissa di un camper della polizia in piazza dei Cinquecento, con il fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini che potranno rivolgersi agli operatori presenti, per segnalare situazioni di pericolo, richiedere aiuto o ottenere informazioni.(Rer)