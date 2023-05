Roma: furti e irregolarità amministrative, 18 denunce e oltre 50 mila euro di multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone fermate, 18 denunce e oltre 50 mila euro di multe per i titolari di tre attività commerciali. E' questo l'esito dei controlli eseguiti dai carabinieri delle compagnie di Roma Piazza Dante e Roma Centro, unitamente ai colleghi del gruppo Roma, a quelli del gruppo tutela lavoro di Roma e del gruppo tutela salute di Roma nonché del nucleo cinofili Santa Maria di Galeria, che hanno eseguito mirati controlli, volti al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità nel centro storico della Capitale. In poche ore i carabinieri hanno fermato un cittadino egiziano di 35 anni, con precedenti, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Roma, per rapina. Un romano di 50 anni, poi, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione poiché deve scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi nel 2018 a Roma ed è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Per lo stesso motivo un 27enne romano è stato condotto a Regina Coeli in esecuzione del decreto di sospensione della misura dell’affidamento ai servizi sociali con l’ordine di carcerazione. (segue) (Rer)