Roma: furti e irregolarità amministrative, 18 denunce e oltre 50 mila euro di multe (2)

- In via Nazionale, inoltre, i carabinieri hanno controllato un 23enne di origini nord africane, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti che è risultato gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, ufficio Gip, lo scorso 5 maggio, e che dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi per una rapina commessa a Roma lo scorso 20 gennaio. Un 44enne del Marocco è stato sorpreso mentre cercava di rubare una vettura parcheggiata in viale Manzoni; mentre un 50enne romeno è stato bloccato alla fermata della metro Termini dopo aver sottratto il borsello a un cittadino straniero. Sempre nel corso dei controlli due cittadini francesi di 25 e 23 anni, senza fissa dimora, sono stati bloccati dopo aver sottratto il portafogli a un turista argentino in piazza della Repubblica; e due cittadini cubani di 22 e 18 anni sono stati bloccati dopo aver sottratto la borsa ad una turista italiana, che l’aveva lasciato appoggiata su una sedia in via Cavour, contenente denaro contante documenti ed effetti personali, che sono stati recuperati e restituiti. (segue) (Rer)