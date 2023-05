Roma: furti e irregolarità amministrative, 18 denunce e oltre 50 mila euro di multe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino africano, senza fissa dimora, infine, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Molti altri sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via obbligatorio. I carabinieri, inoltre, hanno sanzionato amministrativamente un esercizio commerciale di telefonia, di via Carlo Alberto, per un importo di 300 euro, per la mancata esposizione della licenza. In piazzale Prenestino è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro il titolare di un bar, per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale. Eseguiti diversi posti di controllo alla circolazione, nel corso dei quali i carabinieri hanno elevato una decina di contravvenzioni al codice della strada. (Rer)