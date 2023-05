Scuola: Furfaro (Pd), "I care" di Don Milani sia motto di Italia intera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendersi cura. Degli altri, dei più fragili, di chi parte più indietro, di chi nasce in una famiglia meno fortunata delle altre. Per non lasciare indietro nessuno e avanzare tutti insieme. La lotta alle diseguaglianze come faro, la scuola come mezzo di emancipazione. Anche e soprattutto più i più poveri. La visione di Don Milani, l'idea di società per la quale ha lottato è oggi più che mai attuale. 'I Care', il suo motto, sia oggi il motto di tutti noi e di chi crede in una società in cui nessuno debba rimanere indietro". Lo afferma Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale Pd, a Vicchio a margine della commemorazione di Don Milani. (Rin)