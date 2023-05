Cina-Africa: ministro degli Esteri Zimbabwe inizia visita ufficiale a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dello Zimbabwe, Frederick Shava, inizia oggi una visita ufficiale in Cina, che durerà fino al 2 giugno, su invito dell’omologo, Qin Gang. La visita di Shava segue quelle effettuate nelle ultime settimane dai capi della diplomazia della Repubblica democratica del Congo e dell’Etiopia, rispettivamente Christophe Lutundula e Demeke Mekonnen, intervenuti ad un ricevimento a Pechino in occasione della Giornata dell’Africa. Nel corso dell’evento, Qin ha invitato gli Stati del continente ad approfondire la cooperazione con la Cina sulla tutela dei rispettivi diritti e interessi, nonché a rafforzare il sostegno reciproco su questioni riguardanti la sovranità, lo sviluppo e la dignità nazionali. La Cina è stata il primo partner commerciale dell'Africa per 14 anni consecutivi: la cooperazione ha dato vita ad oltre 10 mila chilometri di ferrovie, 100 mila chilometri di strade e ad un consistente numero di aeroporti, ponti e altre infrastrutture, ha sottolineato il titolare della diplomazia cinese, esprimendo l’intenzione di rafforzare gli scambi a tutti i livelli e nei consessi multilaterali, dove Cina e Africa dovrebbero cooperare per "riformare la governance globale e rappresentare diritti e interessi dei Paesi in via di sviluppo".(Cip)