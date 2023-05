Scuola: Frassinetti, torni ad essere vero ascensore sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A cento anni dalla nascita di Don Milani, che ci ha insegnato ad aiutare gli studenti più fragili, dobbiamo avere come obiettivo quello di far tornare la scuola a essere un vero e proprio ascensore sociale. Per fare questo vanno incrementate le borse di studio per chi è capace, ma privo di mezzi, come recita la nostra Costituzione. Una scuola troppo facile e semplificata non aiuta gli studenti con pochi mezzi economici ma meritevoli, perché, non dando peso a impegno e capacità, impedisce loro di emergere". Lo dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (Rin)