© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non era accettabile in pandemia che i più penalizzati fossero i bambini. È ancora meno accettabile che i primi progetti del Pnrr a saltare siano quelli per i bambini: nidi, mense scolastiche e scuole. Il futuro dei bambini, va realizzato non tagliato". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Lia Quartapelle.(Rin)