Mare: Lazio prima Regione in Italia per aziende si occupano di blue economy, oltre 35 mila

- Il Lazio è la prima Regione in Italia per numero delle aziende blu, legate all'economia del mare, con 35.241 unità, seguita da Campania (32.449) e Sicilia (28.640). E' quanto emerge dall'undicesimo rapporto sull’economia del mare dell’Osservatorio nazionale sull’economia del mare OsserMare di Informare con il centro studi Tagliacarne di Unioncamere. In termini relativi, considerando l’incidenza delle imprese del mare sul totale del sistema imprenditoriale regionale, è la Liguria a collocarsi in cima alla classifica nazionale con un peso del 10,5 per cento, avanti a Sardegna (7,2 per cento) e Sicilia (6,0 per cento). In Italia l'economia del mare è costituita da un universo di 228 mila aziende nel 2022, il 3,8 per cento dell’intero tessuto imprenditoriale. Secondo il rapporto quasi una impresa blu su dieci è capitanata da un under 35 mentre oltre una su cinque da donne. Nel Mezzogiorno e nel Centro si concentra più del 74 per cento delle attività imprenditoriali del sistema mare (rispettivamente il 48,4 per cento e il 25,9 per cento). (segue) (Com)