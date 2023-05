Mare: Lazio prima Regione in Italia per aziende si occupano di blue economy, oltre 35 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista settoriale, poco meno della metà delle aziende blu, il 47,8 per cento con precisione, opera nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione. A grande distanza le attività sportive e ricreative con 34.363 imprese (il 15,1 per cento) e la filiera ittica con 33.242 imprese (il 14,6 per cento) tallonata dalla cantieristica con 28.583 imprese (circa il 12 per cento). Il sistema mare ha dimostrato di sapere reagire meglio degli altri comparti alle difficoltà e il tessuto imprenditoriale ha superato con più slancio i livelli pre-Covid registrando un aumento del 4,4 per cento nel 2022 rispetto al 2019, a fronte di un calo dell’1,2 per cento del totale delle imprese nello stesso periodo. (Com)