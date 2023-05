Regno Unito: ex premier Johnson, nuove asserzioni di violazione regole Covid sono “prive di senso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier britannico Boris Johnson ritiene che le più recenti asserzioni sulla sua violazione delle regole in vigore durante la pandemia di Covid-19 siano “assolutamente prive di senso”. E’ quanto ha dichiarato all’emittente “Sky News” prima di decollare per Washington. La scorsa settimana Johnson è stato chiamato dalla polizia britannica dopo un esame del suo diario ufficiale, parte dell’inchiesta sulle sue violazioni delle regole anti Covid. "L’intera faccenda è insensata, dall’inizio alla fine”, ha affermato Johnson. L’ex capo del governo è al momento sottoposto a un’indagine della giunta per le immunità della Camera dei comuni sul fatto se abbia o meno mentito al Parlamento negando le sue violazioni. Johnson ha espresso disappunto per il fatto che la giunta abbia trasmesso il diario alle forze dell’ordine senza prima esaminarne il contenuto con lui. “Penso sia ridicolo che elementi del diario vengano selezionati discrezionalmente e consegnati alla polizia e alla giunta senza che nessuno abbia il buonsenso di chiedermi a cosa si riferissero”, ha commentato Johnson. (Rel)