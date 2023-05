Mare: Blue economy cresce, muove 142,7 miliardi di valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 228 mila le imprese della Blue economy che danno lavoro a quasi 914 mila persone e generano un valore aggiunto di 52,4 miliardi di euro che arriva a 142,7 miliardi se si considera l’intera filiera diretta e indiretta. Ed è un settore in significativa crescita: tra il 2022 e il 2021 la base imprenditoriale del sistema mare è incrementata dell’1,6 per cento, le esportazioni sono cresciute del 37 per cento e il valore diretto prodotto è aumentato del 9,2 per cento tra il 2021 e il 2020. Sono questi alcuni dei numeri contenuti nell’XI Rapporto sull’Economia del Mare dell’Osservatorio nazionale sull’Economia del mare OsserMare di Informare con il Centro studi Tagliacarne - Unioncamere. (segue) (Com)