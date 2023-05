Mare: Blue economy cresce, muove 142,7 miliardi di valore aggiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Economia del mare tra componente diretta e indiretta arriva a circa 143 miliardi di euro quasi il 9 per cento del complesso del valore aggiunto con una occupazione di circa 914 mila addetti", ha annunciato Antonello Testa, coordinatore nazionale di OsserMare, alla presentazione durante il II Summit nazionale sull’Economia del mare Blue Forum in corso a Gaeta, che ha aggiunto: “Siamo arrivati alla undicesima edizione del Rapporto nazionale, uno strumento sempre più evoluto che ci permette di verificare i movimenti dei mercati del Sistema Mare, fissando in modo scientifico e inequivocabile le dinamiche di questo importante macrosettore. Coerentemente con gli obiettivi di questo II Summit il nostro contributo al piano del mare non può essere che evidenziare quanto sia importante conoscere i valori economici sempre aggiornati dell’Economia del Mare, al fine di definire lo scenario e la strategia marittima della nostra nazione". (segue) (Com)