Mare: Blue economy cresce, muove 142,7 miliardi di valore aggiunto (3)

- "Sotto molti versi la Blue economy si è dimostrata leader di resilienza e di sviluppo nel nostro Paese", ha evidenziato Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro studi Tagliarne, che ha aggiunto: "La pandemia ha picchiato duro in una filiera dove lo spostamento di persone e merci e la componente turistica pesano per quasi il 50 per cento. Ma già nel 2021 la Blue economy ha manifestato un tasso di sviluppo del valore aggiunto in termini monetari del 9,2 per cento contro il 6,4 per cento del dato complessivo nazionale consentendo di recuperare quasi del tutto la perdita del 2020. E le prime informazioni di cui disponiamo - continua Esposito - ci fanno prevedere un ulteriore sviluppo per il 2022, che consentirebbe di superare di quasi il 9 per cento i livelli di prodotto del 2019, anche grazie agli andamenti particolarmente positivi di cantieristica e logistica". (Com)