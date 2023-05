Mare: alloggi e ristorazione spingono valore dell’economia blu, +22,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A trainare il recupero del "Sistema mare", escludendo l’impennata dell’industria delle estrazioni marine, il cui trend è stato fortemente influenzato dall’incremento esponenziale dei prezzi del gas e del petrolio, sono principalmente i servizi di alloggio e ristorazione, che hanno segnato un incremento di valore del 22,1 per cento tra il 2021 e il 2020, seguiti dalla filiera della cantieristica, che segna un +11,7 per cento, e dalla filiera ittica (+8 per cento). Trasversalmente positive sono comunque le dinamiche per tutti gli altri comparti: + 5,4 per cento le attività sportive e ricreative, +5,1 per cento le attività di movimentazione di merci e passeggeri via mare e +0,4 per cento le attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. E' quanto emerge dalll’XI Rapporto sull’Economia del mare dell’Osservatorio nazionale sull’Economia del Mare OsserMare di Informare con il Centro studi Tagliacarne - Unioncamere presentato oggi a Gaeta.(Com)