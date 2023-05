Mare: dal Centro Sud oltre il 60 per cento della sua economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 60 per cento della ricchezza prodotta dal mare proviene dal Centro Sud. L’economia del mare produce un valore aggiunto di 52,4 miliardi di euro e ne attiva altri 90,3 miliardi nel resto dell’economia nel 2021. Considerando questa capacità moltiplicativa di "fare filiera", la Blue economy arriva a generare complessivamente 142,7 miliardi di euro, l’8,9 per cento dell’intera economia nazionale. Il valore diretto prodotto dal Sistema mare ribalta la tradizionale dicotomia Nord-Sud. Sono il Centro e il Mezzogiorno, infatti, a sviluppare il 61 per cento della ricchezza del settore nel 2021, contro poco più del 44 per cento dell’intera economia. In particolare, con oltre 16 miliardi di euro di valore aggiunto il Centro contribuisce per il 31,1 per cento, mentre il Mezzogiorno, con oltre 15 miliardi di euro, pesa per il 30%. Seguono il Nord-Ovest (20,7 per cento) ed il Nord Est (18,2 per cento). Ma a livello regionale è la Liguria a ricoprire un ruolo di primo piano per incidenza del valore prodotto dall’economia del mare sul totale regionale (11 per cento). E' quanto emerge dalll’XI Rapporto sull’Economia del mare dell’Osservatorio nazionale sull’Economia del Mare OsserMare di Informare con il Centro studi Tagliacarne - Unioncamere presentato oggi a Gaeta. (Com)