Mare: la cantieristica fa volare l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantieristica fa volare l’export. E la bilancia commerciale torna in attivo dopo oltre 10 anni. La cantieristica si conferma il settore trainante delle esportazioni, con una crescita del +40,7 per cento nel 2022 rispetto al 2021; contro una crescita del 37,4 per cento dell’intero export della blue economy. E per la prima volta dopo oltre un decennio, il saldo commerciale risulta positivo con un avanzo di 1,9 miliardi di euro nel 2022 a fronte di un passivo di -1,6 miliardi nel 2021. Ancora una volta a fare la differenza è soprattutto la cantieristica, che accompagna il forte incremento delle vendite verso l’estero (+2,7 miliardi di euro) con una notevole riduzione del valore delle importazioni che si attestano nel 2022, su poco più di un miliardo di euro, in calo del 58,6 per cento. E' quanto emerge dalll'XI Rapporto sull'Economia del mare dell'Osservatorio nazionale sull'Economia del mare OsserMare di Informare con il Centro studi Tagliacarne - Unioncamere presentato oggi a Gaeta.(Com)