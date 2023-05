Ucraina: maresciallo capo aeronautica britannica, sconfitta renderà Russia vendicativa e brutale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sconfitta nella guerra in Ucraina lascerà la Russia “vendicativa e brutale”, rendendola una minaccia per il Regno Unito e per i Paesi della Nato. E’ quanto ha detto il maresciallo capo dell’aeronautica britannica, Mike Wigston, parlando al quotidiano “The Telegraph”. “Quando il conflitto sarà finito e l’Ucraina avrà ripristinato i suoi confini come deve, avremo una Russia compromessa, vendicativa e brutale, i cui mezzi per danneggiarci sono attacchi aerei, missilistici e sottomarini”, ha dichiarato Wigston, che lascerà l’incarico di maresciallo capo dell’aeronautica il mese prossimo, dopo quattro anni alla guida della Royal Air Force (Raf). “Anche se Putin sparisse dalla scena, ci sono molti altri che potrebbero prendere il suo posto e che sarebbero altrettanto brutali e feroci contro il loro stesso popolo e gli Stati limitrofi”, ha continuato Wigston. (Rel)